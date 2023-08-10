В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Щемлёв, светлая ему память

12 июня во время артиллерийского обстрела в городе Константиновка под Бахмутом погиб военнослужащий из Одесской области Сергей Щемлёв.

Об этом сообщает Великодолинская громада.

Прощание с Сергеем прошло 21 июня в селе Великий Дальник.

Как сообщала Одесса News, 16 июня погиб 40-летний военнослужащий Иван Димитров, житель села Виноградное Одесской области.

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Фото: Великодолинская громада/Facebook.

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