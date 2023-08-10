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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Щемлёв, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Щемлёв, светлая ему память

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12 июня во время артиллерийского обстрела в городе Константиновка под Бахмутом погиб военнослужащий из Одесской области Сергей Щемлёв.

Об этом сообщает Великодолинская громада.

Прощание с Сергеем прошло 21 июня в селе Великий Дальник.

Как сообщала Одесса News, 16 июня погиб 40-летний военнослужащий Иван Димитров, житель села Виноградное Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великодолинская громада/Facebook.

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