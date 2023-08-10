Нардепу от «Слуги народа» Анатолию Гунько сообщено о подозрении в коррупции

Главе Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов коррупции на госпредприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины Анатолию Гунько, разоблачённого на получении $85 тысяч неправомерной выгоды, сообщили о подозрении.

Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, народный депутат предложил предпринимателю получить под обработку землю, находившуюся в сфере управления госпредприятиями. Свои услуги он оценил в расчёте на 130 долларов США за гектар. В результате достигнутых договорённостей за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий сумма переданной неправомерной выгоды должна была составить 221 тысячу долларов. При этом 85 тысяч долларов в качестве аванса должны были быть переданы до начала возделывания земель.

При передаче аванса депутата и двух его пособников разоблачили.

Народному депутату сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (требование и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

Расследование начато по заявлению предпринимателя, у которого потребовали неправомерную выгоду.

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Фото и видео: НАБУ

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