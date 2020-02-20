Что искали СБУ и генпрокуратура в Одесском морпорту и АМПУ

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ 19 февраля проводили обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По данным следствия, руководство ГП «Администрация морских портов Украины» и ГП «Одесский морской торговый порт» может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, из-за которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

В частности, как считает следствие, в течение пяти лет должностные лица этих госпредприятий сдавали в аренду приближённым к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. По версии следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем затраты на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток, подчеркнули в пресс-службе.

«Таким образом фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия, и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет», — отмечается в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в конце декабря 2019 года ГАБУ и СБУ проводили обыск в АМПУ в ходе расследования дела относительно возможных злоупотреблений должностными лицами АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставление противоправных преференций иностранной компании.