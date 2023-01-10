Муратов освобождён от занимаемой должности зампреда ООВА на 2 месяца

Приморский райсуд Одессы отстранил на два месяца от должности заместителя председателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова, которого прокуратура обвиняет в коррупционных действиях.

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь облпрокуратуры Ирина Коваленко.

«Суд отстранил подозреваемого от занимаемой должности заместителя председателя ОВА сроком на два месяца — до 4 марта», — сказала Коваленко.

По её словам, группа физических лиц внесла за него залог в размере 3 млн 220 тыс. 800 грн., т.е. сумму 1200 прожиточных минимумов.

Как сообщала Одесса News, подозреваемого в коррупционных действиях заместителя председателя Одесской ОВА Олега Муратова, которого суд 5 января отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога, 9 января выпустили из следственного изолятора.

Муратов в суде отрицал свою вину. Чиновник заявил, что во время задержания по отношению к нему применяли физическую силу. Также он сказал, что уголовное производство против него — возможно, вброс со стороны Российской Федерации и подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что задержание Муратова это сигнал для всех должностных лиц: кто нарушает закон, будут нести ответственность за совершённое.

На это событие отреагировал начальник Одесской ОГА Максим Марченко. Он подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание.

По данным досудебного следствия, подозреваемый Муратов склонил одного из чиновников к даче взятки, чтобы закрыть одно из уголовных дел, в котором он фигурировал, пообещав использовать для этого личные связи в правоохранительных органах.

Подсудимому инкриминируют совершение преступления по признакам ч. 1 ст. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путём злоупотребления доверием, совершённое в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины 5 января задержала заместителя главы Одесской ОВА Муратова, который за 35 тыс. долл. предлагал освободить подчин’нного от уголовной ответственности. Правоохранители задокументировали факт передачи чиновнику «аванса» — 27 тыс. долл.

Фото: Суспільне. Одеса

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