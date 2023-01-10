Островное государство Ниуэ выпустило коллекционную монету «Воин Азовстали»

Государство Ниуэ, лежащее в Тихом океане, выпустило коллекционную серебряную монету «Воин Азовстали» номинальной стоимостью 5 местных долларов.

Подробное описание монеты размещено на странице специализированного Интернет-магазина silver.com, сообщает Укринформ.

«Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, она рассчитывала, что через две недели поставит украинцев на колени. Захватчики были шокированы решимостью украинских воинов сопротивляться… – говорится в описании. – Одна из самых ожесточённых битв произошла во время осады Мариуполя благодаря решительной стойкости защитников крупного металлургического комбината. Её чествует стилизованная серебряная монета «Воин Азовстали» 2022 года весом две унции (56,7 г — ред.)».

Монета имеет рельефную композицию с тонкими деталями, стилизованную под античные деньги.

Как отмечается, символический «Воин Азовстали» олицетворяет отряд украинских защитников, оказавшихся в окружении на металлургическом комбинате в последние дни осады Мариуполя.

«Их позиция казалась безнадёжной, но благодаря поддержке с воздуха и решительному духу сопротивления они продержались 80 дней, сковывая огневое превосходство захватчиков», – говорится в описании.

Всего выпущено 333 экземпляра монеты, её рыночная стоимость – 279,9 евро.

Для справки. Ниуэ – остров и одноименное государство в Тихом океане, имеет внутреннее самоуправление в рамках «свободной ассоциации» с Новой Зеландией. Площадь Ниуэ – 258 кв. км, население – около 1,5 тыс. человек.

Как сообщала Одесса News, в Австралии выпустили джин в честь освобождения Херсона — деньги от каждой проданной бутылки пойдут на помощь Украине.

Фото: topworldcoins.com

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