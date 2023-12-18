Нацбанк представил памятную монету, посвящённую железнодорожникам

В день 32-й годовщины создания «Укрзализныци» Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!».

По информации Нацбанка, эта монета посвящена работникам железнодорожного транспорта Украины, которых заслуженно называют «железными» людьми и которые за время полномасштабной войны в очередной раз доказали свой профессионализм и преданность своей Родине.

Представили монету Председатель Нацбанка Андрей Пышный и председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Монета продолжает серию «Бессмертная моя Украина» и имеет номинал 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера тиражом до 50 тысяч штук.

На аверсе памятной монеты размещён стилизованный трезубец, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей.

На её реверсе – поезд с логотипом АО «Укрзализныця», мчащегося сквозь острия. Мотив реверса иллюстрирует реальные события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Запорожской и Херсонской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Вдогонку и наперерез поезда танки агрессора пытались остановить эвакуацию мирного населения.

Купить памятную монету можно будет с 20 декабря в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться банками-дистрибьюторами (АО АБ «УКРГАЗБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. начало реализации и точки продаж монет можно будет узнать на их официальных сайтах.

Одесса News информировала, что в декабре Нацбанк ввёл в обращение 10-гривенную оборотную памятную монету «Командование объединённых сил Вооружённых Сил Украины».

Фото: Нацбанк Украины

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