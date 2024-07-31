Пассажиры назвали одним из самых комфортных поездов «Харьков-Одесса»

Компания «Укрзализныця» получила почти 130 тыс. обращений от пассажиров по поводу железнодорожного сервиса во время их путешествия с начала июня.

В «Укрзализныце» сообщили, что летом, в традиционно пиковый сезон перевозок, пассажирская нагрузка достигает 100 тысяч в сутки.

«Пропорционально растёт и количество обращений пассажиров, а вот уровень удовлетворённости сервисом может колебаться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий уровень удовлетворённости поездкой составил 62,6%, а процент отзывов, в которых пассажиры оценили поездку менее чем на 3 балла, – 12%.⠀

Наиболее комфортными поездами по отзывам пассажиров стали: №92/91 Львов-Киев с рейтингом удовлетворённости пассажиров 94%; №7/8 Харьков-Одесса – 92,6%; №17 Харьков-Ужгород – 87%.

Одесса News информировала о дополнительных поездах в одесском направлении в августе 2024 года.

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