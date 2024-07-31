Найденный в Черноморске утопленник мог быть причастным к поджогу военных машин

Мужчина, чьё тело в начале июля обнаружили на берегу моря в Черноморске Одесской области, по всей видимости, был причастен к поджогам военных машин в Одессе и области и умер насильственной смертью.

Об этом «Думской» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, судебно-медицинские эксперты установили, что мужчину сильно избили, а в море бросили уже мёртвого.

«Это наркоман, который устраивал поджоги за довольно небольшие деньги. За ним уже было установлено наблюдение, но в какой-то момент его упустили, тогда-то всё и случилось. Как полагает следствие, фигуранта «вели» не только оперативники, но и некие неравнодушные граждане, которые тоже его вычислили. По всей видимости, это был самосуд, расправа из мести», — сказал изданию источник.

Одесса News информировала, что за последние месяцы в Одессе и области злоумышленники сожгли уже более 30 автомобилей, принадлежащих военным. По состоянию на 30 июня полиция и СБУ уже задержали и привлекают к уголовной ответственности по разным статьям 17 человек.

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