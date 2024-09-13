Путин: «Удары западным оружием по РФ будут означать вступление НАТО в войну»

Нанесение Украиной ударов высокоточным западным оружием по территории России будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в войне.

Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин. Главу Кремля процитировала «Медуза».

По его мнению, сами ВСУ не в состоянии наносить такие удары — это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, считает Путин, только военнослужащие альянса «могут вносить полётные задания в эти ракетные системы».

«[Когда мы говорим о решении разрешить нанесение таких ударов,] речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — заявил Путин.

По мнению Путина, если решение примут, это «изменит саму суть, природу конфликта», и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

В тот же день заявление Путина прокомментировал премьер-министр Великобритании Ким Стармер, его слова приводит The Guardian, пишет издание ГОРДОН.

Лидер Великобритании подчеркнул, что именно Путин начал войну, именно Россия незаконно вторглась в Украину и именно «Россия может немедленно положить конец этому конфликту».

Стармер заявил, что «Украина имеет право на самооборону», и Лондон помогает Украине «обучением и возможностями», имея в виду оружие.

По информации The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории страны-агрессора России, однако считают, что публичное заявление о ракетах дальнего радиуса действия сочли бы излишне провокационным. Кроме того, вероятно, будут введены ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет, чтобы избежать ненужных атак.

Одесса News информировала, что 23 марта 2024 года три крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ поразили военные объекты центра Севастополя.

В августе 2024 года в Великобритании заявляли, поскольку дальнобойная авиационная ракета класса «воздух – земля» Storm Shadow/SCALP EG – это совместная разработка Франции и Великобритании, то свою позицию по применению Украиной ракет должен высказать также Париж.

Фото: ЕРА

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