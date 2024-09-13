Подросток одесскими кукурузными полями пытался вывести за границу «уклонистов»

В Одесской области местный подросток пытался незаконно переправить 8 мужчин за границу.

Пограничники Подольского отряда задержали группу нарушителей на окраине села Великокомаровка Раздельнянского района, — сообщает Госпогранслужба.

«Ночные путешественники пытались незаметно пробраться через кукурузные поля в Молдову через Приднестровский сегмент границы. Охранники госграницы задействовали коптер с тепловизором, чтобы быстро обнаружить потенциальных беглецов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на требования остановиться, мужчины пытались скрыться от пограничников, но предупредительные выстрелы вверх остановили их.

Как выяснилось, организатором переправки оказался 16-летний местный житель, нашедший своих клиентов через телеграмм-канал. За услуги по переправке он хотел от 7 до 10 тыс. долларов США.

Относительно переправщика направлено сообщение в Нацполицию, поскольку в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления.

Относительно задержанных мужчин составлены админпротоколы, их дела направили в суд.

Одесса News сообщала, что в сентябре пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции задержали 55-летнего одессита, который планировал переправить через приднестровский сегмент украино-молдовской границы 4-х военнообязанных мужчин.

Фото и видео: Госпогранслужба

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