В Одесской области правоохранители задержали переправщика и 4-х «уклонистов»

Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции задержали 55-летнего одессита, который планировал переправить через приднестровский сегмент украино-молдовской границы военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что трое одесситов и один донетчанин нашли «бизнесменов», которые пообещали организовать им выезд из страны вопреки установленным ограничениям. Заключив так называемый «договор», потенциальные беглецы прибыли в населённый пункт приграничья, где их уже ожидал переправщик.

«Договорённость заключалась в том, что злоумышленник снабдит мужчин плавсредством, с помощью которого они преодолеют Кучурганский лиман и попадут в Молдову. Стоимость услуг стоила каждому из них 8,5 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

Однако благодаря слаженным действиям правоохранителей все участники договора были задержаны.

Дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года двух одесситов, которые намеревались незаконно пересечь границу, обнаружили во время патрулирования горного участка ответственности пограничники отделения «Богдан» Мукачевского отряда.

Фото: Госпогранслужба

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