Два одессита почти неделю бродили по Карпатам, чтобы сбежать в Румынию

Двух мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу, обнаружили во время патрулирования горного участка ответственности пограничники отделения «Богдан» Мукачевского отряда.

Как сообщает Госпогранслужба, жители Одессы до встречи с нарядом бродили по высокогорью семь дней.

Отмечается, что конечной точкой на маршруте «туристов» должна была стать соседняя Румыния, но завершить свой «поход» им пришлось за 50 метров до поставленных целей. Их задержали пограничники.

Для установления обстоятельств правонарушителей доставили в подразделение. На них составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Правовую оценку их действиям будет давать суд.

Одесса News сообщала , что в сентябре 2024 года в Одесской области нашли мёртвым украинского пограничника.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy