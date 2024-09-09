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  4. Одеська шашкістка Вікторія Мотрічко продовжує бути лідером турніру US OPEN 2024

Одеська шашкістка Вікторія Мотрічко продовжує бути лідером турніру US OPEN 2024

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6 вересня в Гантингтоні (штат Нью-Йорк) відкрився XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, в якому бере участь міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу з шашок Вікторія Мотрічко.

Як повідомила нашому кореспонденту сама спортсменка, у неділю, 8 вересня, Вікторія зіграла нічийну партію з міжнародним майстром Євгеном Скляровим.

«Градус напруги був близько 4 годин. Цікава вийшла партія, з невеликою моєю перевагою наприкінці. Я більше оточувала суперника і, зрештою, отримала перевагу, якою, на жаль, не скористалася. Але суперник дуже досвідчений», — сказала Вікторія нашому кореспонденту.

За підсумками 4-х раундів змагань Вікторія ділить перше місце з сьома очками з Євгеном Скляровим (США).

Попереду ще 5 ігрових днів.

Вболіваємо за наших!

Одесса News повідомляла, що турнір носить ім’я людини, пов’язаною з Одесою: Турій Колман емігрував з Одеси в 90-х роках. Його донька — Любляна — зараз є організатором US Open Kolman Turiy Memorial.

На US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial вийшли 25 спортсменів з США, Китаю, Тайваню, Монголії, Домініканської Республіки та інших країн. Україну представляє лише Вікторія Мотрічко.

Фото і відео: Вікторія Мотрічко

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