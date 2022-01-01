Одесский «Черноморец» вступил в новый год с новым главным тренером

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отметил, что футбольная Одесса начала новый и многообещающий этап своей жизни.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«2021-й подходит к концу, даря великолепные футбольные новости! Сегодня ФК «Черноморец» объявил о начале сотрудничества с новым генеральным партнёром клуба и возвращении на должность главного тренера легендарного создателя многих побед одесской команды Романа Григорчука. Я поздравляю футбольную Одессу с началом нового многообещающего этапа! Желаю болельщикам «Черноморца» уже в ближайшее время почувствовать драйв игры своей усиленной команды и эмоции новых триумфов!» – написал Павелко.

Павелко также отметил, что ряды футбольных команд, радующих болельщиков, пополняются «Черноморцем».

«Уже сейчас своей игрой нас снова радуют «Металлист», «Кривбасс», «Карпаты». И вот эти ряды с новыми силами и амбициями уверенно пополняет «Черноморец». Верю, что для наших болельщиков это отличный повод для радости, ведь такие когда-то долгожданные и желанные изменения в украинском футболе сегодня уже реальность!» – убеждён глава УАФ.

Он пожелал всей футбольной Одессе вдохновения и мощной поддержки для клуба, а «Черноморцу» и новому тренерскому штабу – «выдержки, безудержной воли к победам, новым вершинам и еврокубкам».

По информации ФК»Черноморец», футбольный клуб подписал договор с новым генеральным партнёром — группой компаний VERTEX UNITED.

Фото:Facebook/Андрей Павелко

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