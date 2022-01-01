Два телеканала вместо новогоднего обращения Зеленского показали приветствие Порошенко

«Прямий» и «5 канал» показали новогоднее поздравление Порошенко вместо обращения Зеленского.

Как сообщает издание «Гордон», канал «Прямий» в новогоднюю ночь первым показал поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко и его супруги Марины. Оно началось в 23.56 по эфирному времени и завершилось в полночь.

Отмечается, что Порошенко говорил о своих поездках на Донбасс, о борьбе с российской агрессией, Марина Порошенко – о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы – граждане, одна великая нация. Дорогие украинцы! Давайте войдём в 2022 год сильными и уверенными. Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твёрдо уверен: главные наши с вами победы ещё впереди», – сказал Порошенко, завершая речь.

Поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского «Прямий» показал после наступления полуночи.

Поздравление Порошенко транслировал также «5 канал», там его показали после видеообращения действующего президента, но поздравление Порошенко там тоже началось в 23.56 и завершилось в 00.00.

Таким образом, оба канала поставили в эфир поздравления двух президентов так, чтобы речь Порошенко завершилась в полночь.

Кстати. Зеленский впервые сообщил, что будет баллотироваться в президенты Украины, в ночь на 1 января 2019 года. Его обращение телеканал «1+1» транслировал в то время, когда обычно показывают новогоднюю речь главы государства.

«Прямий» и «5 канал» транслируют поздравление Порошенко третий год подряд, в 2020-м его поставили в эфир каналов в такой же последовательности, как и в этот раз, – до или после речи Зеленского, чтобы оно завершалось в 00.00.

«Прямий» и «5 канал» принадлежали Порошенко. 8 ноября 2021 года, после того, как был подписан закон об олигархах, экс-президент объявил об их продаже холдингу «Свободные медиа». В числе владельцев медиахолдинга – ведущие и журналисты этих каналов, нардепы от «Европейской солидарности» и, по информации СМИ, компании Порошенко.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Генпрокуратуре подписали Порошенко сообщение о подозрении в государственной измене.

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