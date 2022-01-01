Одесса: первый день Нового, 2022-го, года

Дождик и бегущие с подарками горожане. Вот такое оно, первое января 2022 года в Одессе.

Фотокор Одесса News прошёлся по центру города после того, как проснулся и пришёл в себя от новогодней ночи.

Начало пути было проложено с Привокзальной площади. Люди в ожидании транспорта, чтоб добраться домой.

Дальше наш фотокор прошёлся Пушкинской. Здесь людей и автомобилей не так много. Девушка, бегущая с подарочными пакетами по направлению центра города. Потом улица вообще резко опустела. Жуковского, Бунина тоже безлюдные.

Дойдя до Думской площади, уже становится интересней. Тут люди «селфятся» на фоне новогодней инсталляции, будто бы отмечая, что выжили. И даже ярмарка на Приморском бульваре оживает и наполняется людьми.

У Дюка людей было не особо много, поэтому сразу перемещаемся к Екатерине.

На Дерибасовской ремонтируют подгоревшую в новогоднюю ночь инсталляцию.

Ну и Одесская ярмарка, которая тоже оживает и разжигает свои мангалы в ожидании тех, кто хочет продолжить отдыхать.

Одесса News опубликовала фоторепортаж о последнем дне 2021 года в Одессе.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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