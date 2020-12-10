Главную ёлку Украины украшают специалисты из Черноморска

Компания «Люмьер Украина» из Черноморска Одесской области работает над украшением главной ёлки страны, которую устанавливают на Софийской площади Киева.

Усилиями специалистов компании, всеукраинская ёлка увенчана конструкцией в виде головного убора, похожего на Распределяющую Шляпу из цикла «Гарри Поттер» британской писательницы Джоан Роулинг.

В интервью Думской гендиректор компании Сергей Фостик сообщил, что высота искусственной ели — 31 метр, вес 97 тонн. Украшать её закончат 15 декабря, а зажгут 19-го — в день святого Николая.

К сожалению, он не смог рассказать подробности работы в столице: «Организатором установки ёлки выступает компания Folk Ukraine, мы подрядчики. Нам запретили сообщать какие-либо сведения до её официального открытия».

Трудится «Люмьер» и в Одессе. Компания в 2013-м создала для города уменьшенную копию столичной ёлки — высотой 20 метров и диаметром основания 9 метров. С тех пор её ежегодно ставят на Думской площади. Конструкция принадлежит громаде, черноморская компания получает деньги лишь за установку и техобслуживание.

Сергей Фостик говорит, что сейчас фирма занимается капремонтом сооружения.

«За семь лет она потеряла свой внешний вид, поэтому в этом году мы будем проводить капитальный ремонт. От прошлогодней ёлки останется только каркас, будет заменена хвоя, гирлянды и все декорации», — отметил он.

Работы обойдутся городскому бюджету в 195 тысяч гривен.

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Фото: Люмьер Украина