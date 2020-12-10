За сутки в Украине от коронавируса умерло ещё 266 человек

266 человек умерло от коронавируса в Украине за минувшие сутки.
Такие данные привёл в своём ежедневном отчёте в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.
«За прошедшие сутки госпитализировано 2 993 человека; летальных случаев — 266; выздоровело — 13 903 человека; проведено тестирований за сутки — 67 142 (в том числе методом ПЦР — 41279, методом ИФА — 25 863)», — написал Степанов.
Также Степанов сообщил, что за сутки в Украине зафиксировали заболевание у 13 371 человека, в том числе у 652 детей и 580 медработников.
За всё время пандемии в Украине заболело 858 714 человек; выздоровело — 465 021; летальных случаев — 14 470; проведено ПЦР-тестов — 4 917 780.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 86 437 случаев;
- Винницкая область — 19 206 случаев;
- Волынская область — 27 194 случая;
- Днепропетровская область — 46 891 случай;
- Донецкая область — 27 678 случаев;
- Житомирская область — 32 987 случаев;
- Закарпатская область — 25 344 случая;
- Запорожская область — 39 758 случаев;
- Ивано-Франковская область — 40 007 случаев;
- Киевская область — 46 211 случаев;
- Кировоградская область — 6 744 случая;
- Луганская область — 7 436 случаев;
- Львовская область — 51 915 случаев;
- Николаевская область — 22 621 случай;
- Одесская область — 54 840 случаев;
- Полтавская область — 27 772 случая;
- Ривненская область — 35 034 случая;
- Сумская область — 34 611 случаев;
- Тернопольская область — 30 462 случая;
- Харьковская область — 60 992 случая;
- Херсонская область — 13 039 случаев;
- Хмельницкая область — 33 426 случаев;
- Черкасская область — 29 449 случаев;
- Черновицкая область — 36 044 случая;
- Черниговская область — 22 616 случаев.
Как сообщала Одесса News, мэр Одессы 9 декабря ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус.