За сутки в Украине от коронавируса умерло ещё 266 человек

266 человек умерло от коронавируса в Украине за минувшие сутки.

Такие данные привёл в своём ежедневном отчёте в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

«За прошедшие сутки госпитализировано 2 993 человека; летальных случаев — 266; выздоровело — 13 903 человека; проведено тестирований за сутки — 67 142 (в том числе методом ПЦР — 41279, методом ИФА — 25 863)», — написал Степанов.

Также Степанов сообщил, что за сутки в Украине зафиксировали заболевание у 13 371 человека, в том числе у 652 детей и 580 медработников.



За всё время пандемии в Украине заболело 858 714 человек; выздоровело — 465 021; летальных случаев — 14 470; проведено ПЦР-тестов — 4 917 780.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 86 437 случаев;

86 437 случаев; Винницкая область — 19 206 случаев;

Волынская область — 27 194 случая;

Днепропетровская область — 46 891 случай;

Донецкая область — 27 678 случаев;

Житомирская область — 32 987 случаев;

Закарпатская область — 25 344 случая;

Запорожская область — 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 007 случаев;

Киевская область — 46 211 случаев;

Кировоградская область — 6 744 случая;

Луганская область — 7 436 случаев;

Львовская область — 51 915 случаев;

Николаевская область — 22 621 случай;

Одесская область — 54 840 случаев;

54 840 случаев; Полтавская область — 27 772 случая;

Ривненская область — 35 034 случая;

Сумская область — 34 611 случаев;

Тернопольская область — 30 462 случая;

Харьковская область — 60 992 случая;

— 60 992 случая; Херсонская область — 13 039 случаев;

Хмельницкая область — 33 426 случаев;

Черкасская область — 29 449 случаев;

Черновицкая область — 36 044 случая;

Черниговская область — 22 616 случаев.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы 9 декабря ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус.