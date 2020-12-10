Мэр Одессы получил положительный тест на коронавирус

Одесский городской голова Геннадий Труханов заболел.

О своей болезни мэр Одессы написал в Facebook.

«Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию — до выздоровления и получения отрицательного результата».

Несмотря на самоизоляцию, Труханов пообещал контролировать работу городских служб в дистанционном режиме.

«Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни, — сказал Труханов. — Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб. Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса».

Геннадий Труханов обратился к одесситам беречь своё здоровье.

«Ещё раз прошу одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!»

Как сообщала Одесса News, Кабмин продлил в Украине карантин до 28 февраля, причём с 8 января до 24 января — со строгими ограничениями.