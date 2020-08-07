Одесса поставила антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 7 августа в Одессе зарегистрированы 1 330 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 70 новых случаев заболевания.

По данным на 7 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 205 пациентов с COVID-19. Из них 24 человека находятся в тяжёлом состоянии, 178 — в состоянии средней тяжести, три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступил 31 пациент с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей — одной девочки 11 месяцев. Она госпитализирована в инфекционную больницу, четверо детей в возрасте от 2 до 11 лет находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

На сегодняшнее утро зарегистрирован один новый летальный случай у жительницы Одессы в возрасте 86 лет, которая находилась на лечении в инфекционной больнице с тяжёлым течением COVID-19, двусторонней пневмонией и тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 545 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 755 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за истекшие сутки умерли 3 человека от коронавируса.