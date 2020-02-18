191 малыш родился в Одессе на прошлой неделе

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 191 новорожденный, что на шесть детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили ещё и две пары близнецов.

«Количественное преимущество продолжают удерживать новорожденные одесситки, которых на прошедшей неделе родилось 99. Также за неделю увидели свет 92 новорожденных мальчика», — говорится в сообщении.

Лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе одержал городской родильный дом №1, где появились на свет 48 малышей.

В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, количество новорожденных на предыдущей неделе составило 185 малышей.