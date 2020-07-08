ВОЗ остановила испытания трёх лекарств от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трёх препаратов — гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках своих тестов по поиску препарата для лечения коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ВОЗ.

«ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира», — говорится в сообщении.

В рамках исследования сравнивалось влияние перечисленных препаратов на смертность от заболевания. Отмечается, что препараты тестировали в больницах исключительно на заражённых коронавирусом пациентах.

Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции. Значительно большую частоту серьёзных негативных последствий, в частности, для функции почек вызывал у пациентов приём лопинавира/ритонавира, говорится в пресс-релизе Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции (Inserm). Особенно это касается пациентов реанимации.

После европейских испытаний лекарств против коронавируса их линейка сузилась в связи с проблемами клинического действия, и сейчас учёные сосредоточены только на одном препарате — ремдесивире.

По данным ВОЗ и Inserm, несмотря на то, что во всём мире было проведено исследование десятков методов лечения COVID-19, ни один не показал достаточной эффективности, за исключением стероида — дексаметазона, который применяется для наиболее поражённых пациентов. Согласно результатам испытаний, дексаметазон снижает смертность у самых тяжёлых больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщала Одесса News, Европейская комиссия объявила о решении выдать официальное рыночное разрешение для препарата Remdesivir, который стал первым официально признанным на уровне ЕС медицинским средством для лечения COVID-19.

Американское же исследование показало, что это антивирусное средство, разработанное для борьбы с Еболой, ненамного сокращает время выздоровления для госпитализированных пациентов с COVID-19 (в среднем от 15 до 11 дней). Однако, оно не показало никаких преимуществ в отношении сокращения количества летальных случаев.

Кстати. По данным Worldometer, всего в мире на данный момент насчитывается 11 954 944 заболевших COVID-19 (+210 547 за сутки), из них — 546 720 уже нет в живых (+5 956), выздоровели 6 902 360 (+162 264) человек.

Больше всего смертельных случаев в США — 133 972 (+993), Бразилии — 66 868 (+1 312) и Великобритании — 44 391 (+155) человек.

Украина на сегодняшний день занимает 35-е место в мире по количеству заболевших.