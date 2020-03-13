В Украине уже трое официально признанных больными коронавирусом

Минздрав сообщил о двух новых подтверждённых случаях коронавируса в Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

«В Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса Covid-19 — в Черновцах, пока что состояние больного удовлетворительное.

В городе Радомышль на Житомирщине, где у 70-летней женщины, вернувшейся из Польши, обнаружили первый в области случай заболевания коронавирусом, сегодня объявят чрезвычайную ситуацию, о чём сообщили в Житомирской облгосадминистрации. Будет рекомендовано закрыть все увеселительные заведения в городе Радомышль.

Сообщается также, что заболевшая женщина, вернувшись домой, посещала церковь.

По состоянию на 18.00 12 марта, по данным Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире в целом инфицировано этим вирусом 127 863 человека, умерли от него 4 718 человек, а число тех, кто выздоровел, составляет 68 310.

Как сообщала Одесса News, в Украине с 12 марта введён карантин.

11 марта ВОЗ официально признала коронавирус глобальной пандемией.