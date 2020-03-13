В ТОП-100 Украины вошли лишь три одесские школы

Рейтинг 100 лучших украинских школ представил сайт «Фокус».

Рейтинг создан на основании итогов Внешнего независимого оценивания, сообщает «Фокус».

В рейтинг не вошла ни одна сельская школа из-за катастрофического разрыва в качестве образования между городом и селом. При этом уточняется, что создание рейтингов нельзя назвать абсолютно объективным: умение учеников отвечать на вопросы итоговых тестов не всегда свидетельствует о базе школы и высоком уровне знаний учеников. Именно поэтому в Министерстве образования и науки планируют перейти к институциональному аудиту, охватывающему 50 критериев — от успеваемости до психологического климата в коллективе.



При расчёте учитывались данные только по тем учащимся, которые отмечены как выпускники общеобразовательных учебных заведений 2018 года, а также получили оценки, равные 0 либо от 100 до 200 баллов, как это предусмотрено правилами подсчёта баллов ВНО.

Оценки комиссия экспертов начисляет тем выпускникам, которые не преодолели пороговый балл тестирования. Те ученики, которые преодолели порог и получили тестовые баллы, проходят процедуру перевода реальных оценок в рейтинговые. Для этого все результаты тестов размещаются на рейтинговой шкале от 100 до 200, и ученик с самым высоким тестовым баллом получает отметку 200, а с самым низким — 100, остальные оценки распределяются по шкале.

Согласно таблице данных рейтинга, киевский лицей «Интеллект» занимает первое место, а последнее, 100-е место в рейтинге занял Финансово-экономический лицей г. Днепра.

Что же касается одесских школ, то в рейтинг 100 лучших школ Украины вошли специализированная школа №117 (33 место), Ришельевский лицей (60 место) и гимназия №2 (75 место).

В рейтинге не учитывались школы, где ВНО сдавали менее 20 учеников. Рейтинг равен среднему арифметическому всех баллов, полученных за ВНО учащимися конкретной школы. В расчетах «Фокуса» учтены данные по 125 651 ученику и 3248 учебным заведениям.

Как сообщала Одесса News, общественно-политический журнал «Новое время» опубликовал рейтинг ТОП-100 успешных женщин Украины, в который попали две одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.