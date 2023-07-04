Одесский университет имени И.И.Мечникова вошёл в престижный рейтинг

В престижный международный рейтинг вошли 11 украинских университетов, в том числе Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины в Теlegram.

Одесский университет попал в один из самых влиятельных глобальных рейтингов университетов — QS World University Rankings 2024.

Отмечается, что в нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах. Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 млн. научных работ, опросили более 240 тыс. преподавателей и работодателей.

«Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов и возможность трудоустройства студентов после окончания учёбы. В этом году в оценке заведений появились три новых показателя: постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть», — отметили в МОН.

Рейтинг оценивает репутацию университетов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.

В первые 1500 рейтинга вошли, кроме Одесского (лучшие 1001-1200 рейтинга), следующие украинские заведения высшего образования: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681-690 рейтинга); Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (лучшие 691-700 рейтинга); Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (лучшие 731-740 рейтинга); Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (лучшие 901-950 рейтинга); НУ «Львовская политехника» (лучшие 951-1000 рейтинга); Сумской государственный университет (лучшие 951-1000 рейтинга); Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) (лучшие 1001-1200 рейтинга); Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201-1400 рейтинга); Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201-1400 рейтинга); Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201-1400 рейтинга).

Как сообщала Одесса News, в 2022 году Одесский университет им. И.И.Мечгикова был определён лучшим заведением высшего образования юга Украины.

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