Сколько будет стоить пробное ВНО-2020 родителям одесских выпускников

Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость пробного ВНО в 2020 году.

В зависимости от региона стоимость одного тестирования во время пробного внешнего независимого оценивания составит от 138 до 150 гривен, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Так, в Одесской области пробное ВНО будет стоить за одно тестирование 138 гривен.

Сообщается также, что в 2020 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может сдать тест по одному предмету.

Отмечается, что регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 3 по 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Пробное внешнее независимое оценивание проходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочему месту.