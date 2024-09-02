Одесса начала новый ученый год

Сегодня в Одессе, как и по всей Украине, начался новый 2024/2025 учебный год. Несмотря на войну, на все вызовы.

Все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают – это доказательство стойкости нашего города и сил Украины.

120 заведений общего среднего образования будут осуществлять образовательный процесс в Одессе в новом учебном году. В этом году количество учащихся в заведениях среднего образования составляет 98,5 тыс. учащихся, из них 5,5 тыс. – дети внутренне перемещённых лиц. 77% учащихся будут учиться в смешанном режиме. Это значит, что большинство своих занятий они проходят очно, часть – дистанционно.

Сегодня в школах Одессы прошли праздничные линейки по случаю Дня знаний. Корреспондент Одесса News побывал в Одесском лицее № 56.

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