Одесский «Черноморец» вновь расстроил своей игрой любителей футбола

31 августа в 5-м туре Украинской Премьер-Лиги «Черноморец» на своём стадионе в Одессе сыграл с футболистами «Полесья» (Житомир).

Как сообщает официальный сайт одесского футбольного клуба, игра завершилась проигрышем «моряков» со счётом 1:4.

Отмечается, что уже на 2-й минуте активность житомирского игрока Таллеса в штрафной «Черноморца» привела к тому, что мяч попал в руку Ермакову. Арбитр без раздумий указал на «точку». Пенальти реализовал Назаренко – 0:1. Он же стал соавтором второго быстрого гола «Полесья».

«Черноморец» начал приходить в себя ближе к концу первого получаса игры. Это ознаменовалось голевым моментом: Голодюк с двух метров пробил головой в руки голкипера. На 35-й минуте арбитр назначил второй 11-метровый в наши ворота, определив, что Белошевский задел ногу Крушинского на боковой линии штрафной. В этот раз к мячу подошёл Таллес, Рудько парировал пенальти, но на добивании первым был Гуцуляк — 0:3″, — говорится в сообщении.

В конце компенсированного времени первого тайма блестящий удар в дальнюю «девятку» метров с 19 получился у Бутко – 1:3.

Во второй половине игры «моряки» очень старались, многие атаковали, но безуспешно.

В компенсированное время «Полесье» удалась контратака, в которой житомирский игрок Леднёв воспользовался – 1:4.

В турнирной таблице УПЛ лидирует «Александрия» — 12 очков. 10 пунктов у футболистов «Полесья».

Одесса News информировала, что 26 августа состоялся 4-й тур Украинской Премьер-Лиги, во время которого одесский «Черноморец» проиграл со счётом 0:1.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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