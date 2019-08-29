1 сентября первый раз в 1-й класс пойдут почти 12 тысяч маленьких одесситов

В первые классы одесских школ зачислены почти 12 тысяч детей, которые переступят школьный порог в новом учебном году.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В последние годы в Одессе наблюдается тенденция к увеличению классов и групп в учебных заведениях. Ежегодно количество учеников общеобразовательных школ и воспитанников детских садов увеличивается более чем на пять тысяч», — говорится в сообщении.

Так, ожидаемое количество детей в учреждениях общего среднего образования в 2019/2020 учебном году — 104 тыс. учащихся (в 2018/2019 у. г. — 100 тыс.), в учреждениях дошкольного образования — 31 тыс. воспитанников (в 2018/2019 у. г. — 30 тыс.).

Свои двери перед юными одесситами откроют 277 учреждений города: 124 — общего среднего образования, 129 — дошкольного, 16 — внешкольного образования, 4 вечерних (сменных) школы, 3 межшкольных учебно-производственных комбината и детский дом «Жемчужинка».