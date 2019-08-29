В Одессе готовятся к раздаче спортивных «Оскаров»

29 августа в одесском отеле «Бристоль» прошла пресс-конференция, посвящённая долгоожидаемому событию в спортивном мире — XI Международной премии за заслуги и достижения в спорте «Золотой Мангуст».

Как передаёт с пресс-конференции наш корреспондент, основными целями и задачами Международной премии являются признание лучших спортсменов, поднятие спортивного духа в обществе, популяризация массового, доступного для всех спорта, здорового способа жизни, возрождение лучших спортивных традиций, укрепление и развитие международных связей.

На пресс-конференции директор ОО «Золотой Мангуст» Татьяна Акуленко отметила, что этот спортивный «Оскар» не имеет аналогов на всём постсоветском пространстве. За время существования премии — на протяжении 10 лет — удостоены наград более 200 ведущих спортсменов Украины и зарубежья, тренеров, меценатов, политиков, общественных деятелей, содействующих развитию массового спорта.

Ежегодно премия проходит под девизом: «Спорт — посол мира», а с 2012 года премия получила статус международной.

Представителям СМИ организаторы пресс-конференции представили программу вручения «Золотого Мангуста». Так, официальная церемония пройдёт 7 сентября в 17 часов в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Лауреатов наградят специальными орденами, выполненными из чистого золота, и золотыми орденами «Дружба народов», инкрустированных бриллиантами.

Неофициальная часть пройдёт в клубе «Ибица», где выступят известные диджеи и артисты мирового уровня.

Учредителем премии является общественная организация «Золотой Мангуст», председателем которой является Магомед Магдиев — президент Национальной Федерации грепплинга, Президент Всеукраинской Федерации пляжной борьбы, заслуженный тренер Украины, президент спортивного клуба «Мангуст».

Среди номинантов на Международную спортивную премию Асасёрю Акинори — один из самых молодых великих чемпионов в истории сумо, Александр Тихонов — четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР, Тимур Хубулури — депутат парламента Грузии, двукратный чемпион мира по дзюдо, Ахмет Айик — президент Ассоциации борьбы Турции, Бибисара Асаубаева — пятикратная чемпионка мира по шахматам из Казахстана и другие.

Фото и видео: Александр Александров\Одесса News