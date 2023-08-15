Футболист с одесскими корнями стал капитаном клуба АПЛ

Английский футбольный клуб Премьер-лиги (АПЛ) «Вулвергемптон» назначил нового капитана команды. Им стал английский защитник с украинскими корнями Макс Килмэн.

Об этом сообщает UA-Футбол.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 30 миллионов евро.

Макс родился в 1997 году в Лондоне, в историческом районе Челси. Его отец из Одессы, мать – из Киева.

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