«Моряки» на своём стадионе проиграли львовскому «Руху»

29 мая футболисты «Черноморца» встречались на своём поле с командой львовского «Руха» и проиграли со счётом 1:3.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

В начале игры команды обменялись голевыми моментами. Счёт был открыт гостями в результате быстрого контрвыпада: «Климчук сделал передачу на Соломона, который, войдя в штрафную, точно пробил низом в дальний угол – 0:1», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Отмечается, что могли вскоре забить в ответ Васильев, Хадида и Путря, но один не попал головой в ворота метров с восьми, у двух других удары не получились. Зато вновь отличились гости и счёт стал 0:2.

Весь второй тайм «Черноморец» провёл в атаке. Но победить львовян одесситам не удалось. Матч завершился со счётом 1:3.

Последний тур чемпионата Украины состоится 4 июня. Он и определит, какие команды будут играть переходные матчи с клубами первой лиги, занявшие третье и четвёртое места. А неудачники сезона уже известны: премьер-лигу покидают «Металлист» и ФК «Львов».

Как сообщала Одесса News, 25 мая во Львове состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-Лиги между подопечными тренера одесского «Черноморца» Романа Григорчука и футбольной команды «Львов», завершившийся победой «моряков».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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