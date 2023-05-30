Коллекции нумизматов пополнились новой памятной монетой — в честь Скоропадского

Национальный банк с 30 мая вводит в обращение памятную монету «Павел Скоропадский» номиналом в 2 гривни.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что монета посвящена 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины Павла Скоропадского.

На аверсе монеты размещено: на зеркальном фоне внизу – малый Государственный Герб Украины и надпись «Украина», справа – год чеканки монеты – 2023, в центре, на фоне стилизованного флага – треугольник, что символизирует определённый культурный и экономический расцвет Украинского государства за гетманата Скоропадского, который обрамляют надписи: «Украинизация» (наверху), «Образование», «Гривня» (с обеих сторон); вверху на зеркальном фоне – номинал 2 и графический знак гривны; внизу – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

На реверсе монеты размещены: портрет Павла Скоропадского (справа), слева от которого – композиция, символизирующая события Украинской революции, вверху на зеркальном фоне – годы жизни «1873 – 1945»; внизу надпись «Павел Скоропадский».

Объявленный тираж составляет 30 тысяч штук.

Как сообщала Одесса News, Нацбанк презентовал памятную монету «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины».

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