Нацбанк выпустил памятную монету к 75-летию Победы

С 5 мая Нацбанк ввёл памятную монету, посвящённую увековечению памяти и победе во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что монета достоинством в 5 гривен, выполненная из нейзильбера, будет продаваться в отделениях банков по цене 40 гривен.

На аверсе монеты вверху на зеркальном фоне изображён малый Государственный Герб Украины, под которым надпись — 75 лет Победы над нацизмом во Второй мировой войне, внизу — декоративное изображение голубя, который держит оливковую веточку — символ свободы, мира, победы.

На реверсе монеты изображена стилизованная композиция: вертикальная колючая проволока, которая делит плоскость монеты условно на военную (слева) с потрескавшимися, рваными краями (которые символизируют напряжение, тревогу, боль), на фоне которой надпись — 1939, и мирную, где колючая проволока прорастает листьями (что символизирует возрождение и продолжение жизни), на фоне которой надпись — 1945.

Как сообщала Одесса News, с 26 декабря НБУ ввёл в обращение три памятные монеты номиналом 10 гривен: «На страже жизни», «КрАЗ 6322 «Солдат» и «Участникам боевых действий на территории других государств».