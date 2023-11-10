Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету «Антоновский мост»

10 ноября Национальный банк Украины вводит в обращение новую оборотную памятную монету «Антоновский мост» номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«К годовщине освобождения Херсонщины от оккупантов Национальный банк отчеканил монету, которая будет ежедневно находиться в обращении и символически будет напоминать о единстве, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии. Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора взорвали, уничтожив несколько пролётов моста. И сейчас он стоит разрушенный, но с непреклонной решительностью ожидает Победу и послевоенное восстановление, чтобы снова объединить правый и левый берега независимой и единой Украины», — подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Выпуском памятной монеты «Антоновский мост» Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет по военной тематике.

В частности, до конца 2023 года планируется введение в обращение ещё одной монеты, посвящённой ВСУ.

По своим характеристикам оборотная памятная монета «Антоновский мост» идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Реверс монеты – тематический и содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего полёта, а также транспортные развязки на обоих концах моста, что делает его интересным и оригинальным.

Реализация оборотных памятных монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. Национальный банк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для выдачи их клиентам. Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

В то же время часть тиража оборотной памятной монеты «Антоновский мост» будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будет входить 25 таких монет. Тираж роликов – 20 тысяч штук.

Одесса News информировала, что 27 октября 2023 года, в День украинской письменности и языка, Национальный банк Украины ввёл в обращение серебряную памятную монету «Украинский язык».

Фото: НБУ

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