Общественный инспектор Одесского рыбпатруля разоблачён на коррупции

Бравший ежемесячные поборы с рыбаков на Днестровском лимане общественный инспектор Одесского рыбоохранного патруля Управления государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Одесской области разоблачён на коррупции.

По информации Одесской облпрокуратуры, инспектор получил 22 000 грн неправомерной выгоды за решение вопроса о непривлечении физического лица к административной ответственности за незаконный отлов водных живых ресурсов в Днестровском лимане на территории Белгород-Днестровского района.

Установлено, что делец наладил преступную схему по систематическому получению взяток от рыбаков в размере 4 000 грн в неделю за лов рыбы и 2 000 грн за лов ракообразных.

«За эти средства он обещал обеспечить беспрепятственную рыбалку и уверял в своей способности при необходимости решить любой вопрос с инспекторами рыбоохраны, должностными лицами Нижнеднестровского национального природного парка и Государственной экоинспекции. В общей сложности, сумма месячной неправомерной прибыли общественного инспектора «за крышевание» незаконного отлова живых биоресурсов на Днестровском лимане достигала 360 000 гривен», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали «общественника» непосредственно после получения очередного транша.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в коррупции и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года начальника отдела – старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Чёрного моря приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что тот требовал и получал неправомерную выгоду от рыбаков за несоставление админматериалов и беспрепятственное осуществление ими вылова рыбы в акватории Чёрного моря.

Фото: Одесская облпрокуратура

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