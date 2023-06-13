Из-зала суда: приговор получили два одесских коррупционера

Прокуроры Одесской областной прокуратуры обеспечили неотвратимость наказания и добились в судах приговоров к реальным срокам двум одесским коррупционерам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, бывшая заведующая сектором одного из районных подразделений Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области признана виновной в получении неправомерной выгоды и приговорена к 5 годам тюремного заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Прокурор в суде доказал, что налоговичка получила взятку за непринятие соответствующих мер с целью прекращения осуществления предпринимателем торговли подакцизными товарами без надлежащей лицензии.

Также прокуроры обжаловали в апелляционном порядке приговор суда первой инстанции в отношении начальника отдела – старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Чёрного моря. В суде прокуроры доказали, что экоинспектор требовал и получал неправомерную выгоду от рыбака за несоставление админматериалов и беспрепятственное осуществление им вылова рыбы в акватории Чёрного моря. Одесский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и вынес новый приговор, которым осудил правоохранителя до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления, связанные с административно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года Одесской областной прокуратурой разоблачена и задержана начальник одного из управлений Черноморского горсовета, депутат VIII созыва Одесского райсовета Одесской области при получении неправомерной выгоды.

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