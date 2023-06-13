Любитель «русского мира» из Днепра получил приговор одесского суда

Уроженец Днепра осуждён за содействие совершению террористического акта на 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокурор в суде доказал: в начале 2014 года мужчина, будучи сторонником так называемого движения «Антимайдан» и не соглашаясь с идеями «Революции Достоинства», выехал на постоянное проживание в Россию, где разработал дальнейший план дестабилизации ситуации в Украине и создания «Новороссии».

По данным следствия, в апреле-июне 2014 г. он завербовал двух жителей Одессы для совершения терактов на территории города, в частности, подрыв зданий военных комиссариатов, банкоматов и отделений «ПриватБанка», имущества компании «Рошен», ЧАО ПО «Одесский консервный завод», ГП «Одесский областной радиотелевизионный передающий центр» и Одесского филиала Национальной телекомпании Украины.

Как утверждает облпрокуратура, по заданию куратора исполнители передавали фото- видеофиксацию админзданий и военных комиссариатов, подыскивали взрывчатые вещества и устройства для совершения взрывов и поджогов.

«Для подготовки к диверсионным и террористическим акциям в Одессе исполнители получили денежное вознаграждение и ноутбуки, флешки с программным обеспечением для создания криптографически шифрованных соединений. Благодаря оперативным мерам правоохранители предупредили преступную деятельность группы. Специальное досудебное расследование проводилось СБУ в Одесской области», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года жительница Одесской области признана виновной в пособничестве государству-агрессору и приговорена к 11 годам 4 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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