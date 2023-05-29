Из зала суда: за пособничество врагу жительница Одесской области сядет на 11 лет

Жительница Одесской области признана виновной в пособничестве государству-агрессору и приговорена к 11 годам 4 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, она также лишена права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 10 лет.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали: женщина через один из мессенджеров собирала средства для своих родственников, которые в составе военных формирований РФ участвуют в вооружённой агрессии против Украины и сопротивляются ВСУ на южном и восточном фронтах.

«Она призывала поддержать оккупантов и помочь приобрести лекарства, питание, обмундирование и экипировку для военнослужащих России. Собранные деньги вражеская приспешница передавала представителям военных группировок России», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществлялось СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, инспекторы полиции задержали 4 января 2023 года в центре Одессы женщину, которая призывала к свержению украинской власти и агитировала за «русский мир».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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