Из зала суда: земли гидропарка «Лузановка» возвращены Одессе

Прокуратура Одесской области предотвратила незаконное выведению из коммунальной собственности 0,5 га земли на берегу Чёрного моря стоимостью более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что по иску Одесской местной прокуратуры №4 Хозяйственный суд Одесской области принял решение об удовлетворении исковых требований, касающихся земель рекреационной зоны «Гидропарк «Лузановка».

Исковые требования прокуратуры заключались в признании незаконными и отмене решений государственного регистратора о регистрации прав, сносе объекта самовольного строительства и истребовании почти 0,5 га земель водного фонда.

«Стоимость этих земель, расположенных на берегу Чёрного моря, составляет более 11 млн гривен», — говорится в сообщении.

Выяснено, что земля была выведена из коммунальной собственности путём государственной регистрации прав на неё на основании недействительного договора купли-продажи.

Суд согласился с доводами прокурора о незаконности выбытия земельного участка из коммунальной собственности и отменил решение государственного регистратора, вытребовал земельный участок у предприятия в пользу Одесского городского совета и обязал снести объект самовольного строительства на этом участке.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года прокуратура Одесской области провела рейд с целью проверки обеспечения свободного доступа одесситов и гостей города на пляжи Одессы.