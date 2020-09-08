Одесская прокуратура заверяет, что принимает все меры для доступа к пляжам

Прокуратура Одесской области провела рейд с целью проверки обеспечения свободного доступа одесситов и гостей города на пляжи Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Результаты рейда малоутешительны.

Прокуратура обнаружила на пляжах капитальные сооружения, деревянные дорожки, топчаны и навесы в 30-процентной зоне арендованного пляжа, которая должна быть свободной для бесплатного пользования отдыхающими, эксплуатация пляжей без специальных паспортов, отсутствие пятиметрового свободного прохода вдоль воды.

Отмечается, что Одесская местная прокуратура №3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту ограничения прав граждан, в т.ч. с ограниченными возможностями, в свободном пользовании пляжами Одессы. Так, в Аркадии, где пляжи арендуют у горсовета 10 субъектов предпринимательской деятельности, установлены многочисленные нарушения: ряд пляжей используется при отсутствии документов, удостоверяющих пригодность к эксплуатации пляжей, отсутствие свободной 30-процентной бесплатной зоны для отдыхающих.

Выявлены и другие нарушения договоров по использованию пляжей.

Составлено 56 предписаний по устранению нарушений Правил, 6 административных протоколов, прокуратурой в интересах государства готовятся иски о расторжении договоров аренды искусственных участков пляжей, на которых обнаружены нарушения.

«В дальнейшем планируются аналогичные меры реагирования на других пляжах Приморского района Одессы», — говорится в сообщении.

От редакции. Удивляет, почему такие меры прокуратура решила предпринять в конце курортного сезона.

Как сообщала Одесса News, качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям отвечает нормативным требованиям состоянием на 7 сентября.

Фото: Одесса News/Александр Александров