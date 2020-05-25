Бывший ювенальный инспектор из Одессы получил подозрение в избиении малолетних

Под процессуальным руководством прокуроров прокуратуры Одесской области сообщено о подозрении участковому офицеру полиции сектора превенции Приморского отдела полиции в Одессе в превышении служебных полномочий с применением насилия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, по версии следствия, в сентябре прошлого года капитан полиции, который на момент совершения преступления занимал должность инспектора по ювенальной превенции Хмельницкого отделения полиции, выходя за пределы своих полномочий, жестоко обращался в отношении несовершеннолетних воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей (бывший приют «Свитанок», — ред.) в Малиновском районе Одессы, применяя к ним физическую силу и моральное унижение.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщала Одесса News, скандал вокруг приюта «Свитанок» вспыхнул в октябре 2019 года, после рассказа общественницы Зои Мельник о том, как там издеваются над детьми.

По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта его воспитанники — 13-летняя девочка и 15-летний мальчик — вступили в половой контакт, о чём сразу стало известно воспитателю, которая вызвала охранников. Один из них решил наказать детей за то, что они сделали, и под угрозой электрошокера заставил несовершеннолетних жевать использованное во время полового акта средство контрацепции. Затем охранник велел детям зайти в душевую комнату и начал их бить ремнём, а в это время другой охранник обливал провинившихся холодной водой из душа. Затем охранник приказал воспитанникам приюта взять книги и выполнять физическое упражнение «планка», несмотря на то, что дети упрашивали мужчину остановить унижения.

В феврале 2020 года один из подозреваемых по этому делу — сотрудник охранного агентства «Центр» Николай Дмитрук признал свою вину и получил условный срок.