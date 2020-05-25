Гончаренко возглавил акцию протеста против Зеленского, чего требовал

Несколько десятков человек с флагами и плакатами во главе с народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко и толпа зевак в воскресный день собрались на площади у памятника Дюку, чтобы выразить своё отношение к политике действующего главы государства.

Как сообщает Думская, акция эта называлась «Стоп реванш!» и была приурочена году правления президента Владимира Зеленского.

В акции приняли участие представители политической партии «Европейская солидарность», организаций «Национальный корпус», «Демократична сокира», «Солидарная молодёжь», разного рода волонтёры, участники одесского Евромайдана.



В режиме открытого микрофона участники акции транслировали своё мнение о первой годовщине президентства Зеленскго.

«Такие акции сейчас проходят по всей Украине. Люди собрались, чтобы напомнить власти: движение сопротивления капитуляции никуда не исчезло», — заявил Алексей Гончаренко.

Нардеп напомнил, что минувшие акции «Нет капитуляции!» собрали десятки тысяч людей, в результате чего президент Зеленский был вынужден услышать мнение граждан накануне переговоров в Париже.

«К сожалению, проблемы не закончились, власть всё ещё проявляет слабость и демонстрирует страх перед Путиным, — заявил Гончаренко. — Сегодня у нас и карантин, и коронавирус, но мы все прекрасно понимаем, что наибольшей опасностью остаётся вирус короны российской империи, которая пытается сделать нас своей частью и лишить независимости и нашего европейского будущего. При этом миллионам украинцев понятно одно: будущее Украины — в Европе, наша страна должна быть независимой, суверенной. Крым — это Украина. Донбасс — это Украина».

По словам общественного активиста, урбаниста и представителя партии «Европейская солидарность» Петра Обухова, президент Зеленский ошибочно считает, что войну можно остановить, просто поговорив с диктатором.

«Он боится, потому что каждый раз, когда он пытается сделать какое-то движение в сторону России, появляемся мы — на площадях, под офисом президента, на парламентской трибуне, на трибунах местных советов. Так было с «формулой Штайнмайера». Так было, когда хотели создать консультативный совет с участием террористов. Так было, когда Сивохо говорил про гражданский конфликт. Он нас боится, и это хорошо. Наша миссия в том, чтобы не дать ему свернуть с европейского пути, и не дать ему даже смотреть в сторону России. Нет — реваншу и капитуляции. Да — ЕС и НАТО», — заявил Обухов.

Также выступили представители организаций «Национальный корпус», «Демократична сокира» и «Солидарная молодежь».

Закончилась акция флешмобом — участники надели маски с изображением главы офиса президента Андрея Ермака. В руках они держали плакаты, намекающие на скандальные ситуации, в которых оказывался Ермак на своём посту.

В конце мероприятия человек с лицом Зеленского символически изобразил знаменитый эпизод игры на рояле из раннего творчества президента.

Кстати, подобные акции, прошли и в других областных центрах Украины. В частности, в Киеве участники акции «Стоп реванш» пришли к дому президента Владимира Зеленского на улице Грушевского, чтобы зачитать свои требования: прекратить «политику капитуляции на условиях Кремля», освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев, волонтёров, прекратить «наступление на украинский язык» и придерживаться языкового законодательства, восстановить динамичное сближение Украины с НАТО и ЕС.

Фото: Думская