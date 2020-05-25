Моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, освобождены

Украинцы, члены экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченные пиратами 22 марта, уже находятся на свободе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности и скоро отправятся домой!» – написал министр.

Глава МИД отметил, что для их освобождения совместно работали украинские консулы, посольство Украины в Нигерии и компания-судовладелец.

Как сообщала Одесса News, 22 марта в Гвинейском заливе пираты захватили 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.

