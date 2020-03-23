МИД проверяет информацию о захвате пиратами 7 украинских моряков в Гвинейском заливе

Министерство иностранных дел проверяет информацию о нападении пиратов на судно MSC Talia F в Гвинейском заливе и захвате в плен семи украинских моряков.

Об этом сообщил в понедельник, 23 марта, Укринформ со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.



«Причастные зарубежные дипломатические учреждения получили задание максимально оперативно собрать всю информацию об этом морском происшествии. Устанавливаем контакт с судовладельцем», — отметил он

Погорельцев добавил, что по состоянию на 10 часов утра официального подтверждения информации, что в плен попали семь украинских моряков ещё нет, и заверил, что Департамент консульской службы МИД украины держит эту ситуацию на контроле.

По сообщениям Благотворительной организации «Ассоль», пираты напали на контейнеровоз MSC Talia F в Гвинейском заливе у берегов Африки, когда он следовал из порта Ломе в порт Либревиль. На борту судна находились 17 членов экипажа. Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные — граждане Украины.



Пока судьба взятых в плен неизвестна.

«После ухода в небытие масштабного сомалийского пиратства прибрежные воды Западной Африки уверенно удерживают пальму первенства по нападениям на суда и захвату моряков в заложники. Гвинейский залив Атлантического океана омывает берега Анголы, Либерии, Кот-д’Ивуара, Ганы, Того, Бенина, Нигерии, Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Габона, Сан-Томе и Принсипи. Особо небезопасно у берегов Нигерии, Бенина и Того. Число похищений моряков в Гвинейском заливе увеличилось более чем на 50% — с 78 в 2018 году до 121 в 2019 году. Это составляет более 90% глобальных похищений, зарегистрированных в море», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, у берегов Нигерии вследствие пиратского нападения на судно ALPINE PENELOPE 20 февраля захвачены десятеро членов экипажа , один из которых был гражданином Украины. Похищенного моряка удалось в марте освободить из пиратского плена и вернуть на родину.