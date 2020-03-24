Кому в Одессе и области 24 марта отключат свет

24 марта будет прекращено электроснабжение ряда жилых объектов на территории Одессы и области.

Об этом информирует КП «Одессаоблэнерго».

Так, с 9:00 по 11:00 и с 15:00 до 17:00

— Атамана Чепиги, 33, 35

с 9.00 до 19.00 света не будет по следующим адресам:

— 1-й Амбулаторный переулок, 2, 7/2, 7а, 3, 5, 7, 9, 11

— 3-я Садовая, 30

— Амбулаторная, 13, 2а, 7, 4а, 15, 2, 3, 6, 9, 4, 8, 10, 5, 11, 10а

— ул. Василия Симоненко, 30г, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 31б, 39а, 40а, 49а, 31б, 33а, 39б, 41а, 33, 29а, 3а, 11/3, 5а, 29б, 11б, 31в, 17а, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62

— Жемчужная, 10, 26

— Звёздная, 14г

— Зелёная, 6, 18/1, 18, 16, 4а, 10/4, 10/3, 8а, 10а, 24, 2, 10/5, 4, 22, 12, 10/2, 8, 6а, 20, 14

— Ильфа и Петрова, 6/2, 6/3, 6, 8/1, 6/1, 8

— Лиманная, полностью

— просп. Небесной сотни, 77а, 77

— просп. Свободы, 75/5, 71/4, 75/4, 75/3, 71/8, 75/1, 75/7, 75/6, 89/7, 71/5, 71/1, 71, 71/2, 75/2

— переулок Сергиенко, 8а, 2, 6, 10, 14, 6а

— Черноморка

с 9:00 по 17:00

— ул. 1-я линия, полностью

— 1-я линия (Лиманчик) 7, 15, 21, 35

— 1-я Пересыпская, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

— 10-я Пересыпская, 11, 12, 13, 16, 17

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, полностью

— 2-я Суворовская, полностью

— 3-я линия (Лиманчик), полностью

— 3-я Суворовская, полностью

— 37-я линия, полностью

— 4-я Пересыпская, 3, 5, 9

— Дегтярная, 3, 6, 8, 10

— Долинская, 6, 7/9, 5а, 11, 3а, 11а, 13, 3, 10, 8, 7

— Жуковского, 33

— Княжеская, 8, 12, 13, 15, 14з, 14, 16, 17

— ул. Кузнечная, 29, 31, 33, 40

— Ломаный переулок, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

— ул. Манежная, 2, 16, 18, 20, 22, 26, 201, 202, 20/1, 203, 204, 205

— ул. Наливная, 1, 4, 4а

— Ольгиевская, 16/18, 2, 24

— Ольгиевский спуск, 2, 3, 7, 9, 8а, 5, 10

— переулок Митракова, 4, 7а, 10, 3, 2, 6, 1а, 13, 1, 7, 11, 5, 9

— ул. Посмитного, 22

— ул. Старопортофранковская, 12, 21

— Тираспольская, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24

— Успенская, 125, 115/115, 115/117, 76, 78, 80

Также с 9:00 до 19:00 будет полностью обесточен пгт Таирово Овидиопольского района.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.

Кстати. В своём видеобращении к украинскому народу 23 марта Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что правительство примет решение о запрещении отключения электроэнергии населению за несвоевременную оплату за свет в связи с карантином.