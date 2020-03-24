Общественный транспорт в Одессе со вторника будет в спецрежиме

Общественный транспорт Одессы перейдёт в специальный режим работы, поэтому жителям города нельзя будет ездить в троллейбусах, трамваях и автобусах без крайней на то нужды.

Такое заявление в видеообращении на Facebook сделал 23 марта Геннадий Труханов.

В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации Gepostet von Геннадий Труханов am Montag, 23. März 2020

По словам Одесского городского головы, 23 марта в мэрии состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где и решили существенно ограничить право горожан пользоваться общественным транспортом.

«Мы хотели без шоковой терапии упорядочить пассажирские перевозки. Обратились к людям пожилого возраста, льготникам, чтобы они не пользовались общественным транспортом. К сожалению, наши обращения остались без должного внимания», – сказал Труханов.

«Мы приняли решение перевести весь транспорт в режим специального: в первую очередь, он будет перевозить людей, которые едут на работу на те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города», – заявил мэр.

«Прошу отнестись с пониманием – это вынужденные меры. Это те меры, которые сегодня мы применяем для спасения жизни и здоровья жителей нашего города», – подытожил городской голова.

Каким образом будут определять перечень предприятий и как водитель должен идентифицировать их работников, Труханов не уточнил.

Как сообщала Одесса News, одесская мэрия отменила с 23 марта льготный проезд в общественном транспорте.