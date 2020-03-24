Зеленский перенёс сроки весеннего призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский перенёс на май-июль очередной призыв граждан на срочную военную службу.

Соответствующий Указ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в Указ от 16 января 2020 года №13 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

В частности, проведение очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году переносится с апреля-июня на май-июль.

Как сообщала Одесса News, Зеленский 16 января 2020 года подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году юношей, которым исполнилось 18 лет.