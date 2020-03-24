Пиратские подробности: Стреляли по каютам и схватили всех, кто был на палубе

Одесситка Александра, чей брат сейчас находится на захваченном пиратами в Гвинейском заливе контейнеровозе MSC Talia F, рассказала подробности пиратского нападения.

Об этом сообщает Одесса-медиа.

По словам Александры, пираты схватили всех моряков, которые находились на палубе, а также капитана и его помощника – в итоге, семерых людей. Разбойники хотели взять в плен весь экипаж, но десяти морякам удалось спрятаться в трюме.

Тогда пираты начали стрелять по каютам и ломать оборудование для управления судном.

Сестра моряка говорит, что после того, как корсары покинули корабль, оставшимся морякам ничего не оставалось делать, как бросить якорь, поскольку судном управлять стало невозможно.

Отмечается, что сейчас они ждут прибытия военного корабля, который оказал бы им помощь.

Как сообщала Одесса News, Министерство иностранных дел проверяет информацию о нападении пиратов на судно MSC Talia F в Гвинейском заливе и захвате в плен семи моряков. Пираты напали на контейнеровоз MSC Talia F у берегов Африки, когда он следовал из порта Ломе в порт Либревиль. На борту судна находились 17 членов экипажа. По предварительной информации, все захваченные — граждане Украины.