Похищенные пиратами у берегов Камеруна моряки могут находиться в Нигерии

Моряки, похищенные пиратами в ночь на 15 августа вблизи Камеруна, среди которых есть и украинец, могут находиться в Нигерии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на t-online и руководство Международного морского бюро.

«Обычно заключённых депортируют из Камеруна в Нигерию. Там им придётся продержаться, пока не закончатся переговоры о выкупе», — сказал директор бюро Поттенгал Мукундан, не касаясь подробностей из соображений безопасности.

Как сообщала Одесса News, пираты проникли на судно MarMalaita, которое принадлежит немецкой MC-Schiffahrt из Гамбурга, когда оно стояло на якоре в порту Дуала. Они похитили 8 из 12 членов экипажа. Один из похищенных — гражданин Украины, трое — граждане РФ. За час до этого в том же порту с другого судна — VictoryC — были похищены 9 членов экипажа из 21 и имущество.